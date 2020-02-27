Названо число российских туристов в Италии

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) сообщило, что около 7 тысяч российских организованных туристов находятся в Италии, передает ТАСС.

«Порядка 7 тыс. организованных туристов в Италии», — сообщил в пресс-службе ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

В ведомстве пока нет информации о том, когда они вернутся в РФ.

Ранее Ростуризм и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по посещению некоторых стран, в которых наблюдается активное распространение коронавируса. Так, ведомства настоятельно советуют россиянам воздержаться от посещения Италии, Южной Кореи и Ирана.

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