В Италии число зараженных коронавирусом достигло 474. Об этом сообщает TPI.

Как отмечается, в стране 12 случаев со смертельным исходом.

Ранее стало известно, что в Дании, Эстонии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом достигло 82 178 человек, при этом выздоровели — 32885, а погибли — 2 800 человек.

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