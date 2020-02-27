В Италии число зараженных коронавирусом достигло 474
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 474. Об этом сообщает TPI.
Как отмечается, в стране 12 случаев со смертельным исходом.
Ранее стало известно, что в Дании, Эстонии и Румынии зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом достигло 82 178 человек, при этом выздоровели — 32885, а погибли — 2 800 человек.
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