В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид
В Липецке местный житель убил 4-летнюю дочь, ранил жену и 11-летнюю дочку, после чего совершил суицид. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
Как отмечается, инцидент произошел 26 февраля. К правоохранителям обратилась женщина 1983 года рождения, супруга злоумышленника.
Приехав на место происшествия, следователи обнаружили в квартире тело маленькой девочки. Женщину и ее другую дочь госпитализировали.
Труп самого мужчины было найдено возле его дома.
По данным следствия, погибший напал на свою семью с ножом в результате ссоры с женой. Он попытался сжечь квартиру, после чего покончил с собой.
Установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей.
Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего).
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