В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

В Липецке местный житель убил 4-летнюю дочь, ранил жену и 11-летнюю дочку, после чего совершил суицид. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Как отмечается, инцидент произошел 26 февраля. К правоохранителям обратилась женщина 1983 года рождения, супруга злоумышленника.

Приехав на место происшествия, следователи обнаружили в квартире тело маленькой девочки. Женщину и ее другую дочь госпитализировали.

Труп самого мужчины было найдено возле его дома.

По данным следствия, погибший напал на свою семью с ножом в результате ссоры с женой. Он попытался сжечь квартиру, после чего покончил с собой.

Установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замерзавший житель Башкирии убил пытавшегося ему помочь прохожего

— В Приморье мужчину убили в больнице в День защитника отечества

— Убила себя и сына: что погубило 32-летнюю россиянку