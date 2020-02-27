Россиянин погиб после попыток полицейских разбудить его электрошокером

В Иркутске 24-летний россиянин скончался после того, как полицейские ударили его электрошокером, пытаясь разбудить. Об этом сообщает «Ирсити.ру» со ссылкой на депутата Александра Квасова.

Молодой человек заснул в такси и сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, решили его разбудить. Они применили электрошокер, однако из-за этого у парня остановилось сердце. Медики, оперативно приехавшие на место, констатировали смерть молодого человека.

После случившегося были инициированы служебные разбирательства, по результатам которых, двое сотрудников, применившие электрошокер по отношению к россиянину, были уволены.

«Они действовали неправомерно», — сказали в пресс-службе ГУ МВД области.

Известно, что по факту случившегося было заведено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

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