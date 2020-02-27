В Эстонии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра социальных дел Танель Кийк.

Как отмечается, вирус подхватил постоянный житель республики, у которого нет эстонского гражданства.

Известно, что 26 февраля он вернулся в Эстонию из Ирана, где ранее сообщалось о 19 погибших от Covid-2019.

В настоящее время мужчина находится в изоляции.

Ранее в Дании и Румынии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом достигло 82 178 человек, при этом выздоровели — 32860, а погибли — 2 800 человек.

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