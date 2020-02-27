Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Дании
В Дании подтвердили первый случай заражения коронавирусом у человека, который вернулся с лыжного отдыха в северной Италии, сообщает Reuters со ссылкой на органы здравоохранения страны.
После обнаружения вируса медики изолировали заболевшего. Он находится в своем доме в Дании.
Информации о его состоянии нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом достигло 82 178 человек, при этом выздоровели — 32860, а погибли — 2 800 человек.
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