В Элисте ввели режим ЧС из-за хлопка газа в девятиэтажке

В МЧС России объявили, что вводят режим чрезвычайной ситуации в Элисте из-за хлопка бытового газа в девятиэтажном доме, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в квартире девятиэтажного доме в Элисте произошел хлопок газа. В результате случившегося пострадал один человек, были выбиты стекла на трех этажах, а также повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки в трех квартирах. Спасатели эвакуировали из жилого дома около 100 человек.

После этого на заседании КЧС и ПБ республики Калмыки было решено ввести режим ЧС муниципального уровня.

В настоящее время в доме, который пострадал от хлопка газа, проводят аварийно-восстановительные работы. В них участвуют 106 человек и 29 единиц спецтехники.

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