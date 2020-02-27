В один из портов Мексики не пустили итальянский круизный лайнер из-за коронавируса

Итальянское круизное судно MSC Meraviglia не получило разрешения на заход в порт Мексики (на острове Косумель) из-за неподтвержденного случая коронавируса. Об этом сообщает Nationwide News.

Ранее лайнер отказались принять еще в двух местах — в гаванях Ямайки и Каймановых островов. Отказ был получен после того, как на берегу узнали о гриппе у одного из членов экипажа.

Представитель министерства здравоохранения Ямайки объяснила отказ тем, что заболевший член экипажа ранее мог побывать в стране, где есть случаи заражения коронавирусом. Власти Каймановых островов объяснили это обеспечением защиты здоровья жителей страны.

В компания MSC Cruises подчеркнули, что предоставили все данные о подтверждении у члена экипажа гриппа типа А.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.