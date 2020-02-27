В Москве в четверг ожидается до +4°C

В Москве в четверг, 27 февраля, ожидается до +4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, в столице будет облачная погода, местами дождь, мокрый снег и гололедица.

Температура воздуха днем в Москве составит от +2°C до +4°C, а в Подмосковье от 0°C до +5°C.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня — 731 мм рт ст.

Отмечается, что на 27 февраля в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с сильным дождем, снегом и обледенением.