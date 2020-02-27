В Хабаровском крае возбуждено дело из-за браконьерских осетров на 18 млн рублей
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В Хабаровском крае в отношении местного жителя возбудили уголовное дело, у которого изъяли 2,5 тонны запрещенных к вылову осетров, передает РИА «Новости» со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным ведомства, предварительный ущерб превысил 18 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».