Посольство РФ обратилось к властям США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Посольство России обратилось к властям Соединенных Штатов со срочным запросом об оказании медицинской помощи находящемуся в американской тюрьме российскому летчику Константину Ярошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поясняется, что состояние здоровья летчика резко ухудшилось.

По данным агентства, российские дипломаты намерены в ближайшее время посетить заключенного.

Константин Ярошенко был задержан в Либерии в 2010 году. В 2011 году в США его приговорили к 20 годам тюремного заключения, признав виновным в сговоре с целью организации поставки наркотиков. Вашингтон отказал россиянину в депортации на родину.

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