Трамп уточнил число погибших в результате стрельбы в Милуоки
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «ужасной» стрельбу в Милуоки, передает РИА «Новости».
Глава государства уточнил, что стрелок убил пятерых человек.
Американский лидер выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее сообщалось, что на заводе в американском Милуоки, штат Висконсин, уволенный ранее сотрудник устроил стрельбу, в результате которой погибли семь человек, в том числе сам стрелок. Инцидент произошел на предприятии Molson Coors — компании, производящей пиво.
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