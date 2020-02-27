Трамп уточнил число погибших в результате стрельбы в Милуоки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «ужасной» стрельбу в Милуоки, передает РИА «Новости».

Глава государства уточнил, что стрелок убил пятерых человек.

Американский лидер выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что на заводе в американском Милуоки, штат Висконсин, уволенный ранее сотрудник устроил стрельбу, в результате которой погибли семь человек, в том числе сам стрелок. Инцидент произошел на предприятии Molson Coors — компании, производящей пиво.

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