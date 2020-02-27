Стрельбу на заводе в США устроил уволенный сотрудник

Стрельбу на заводе в американском городе Милуоки, штат Висконсин, устроил уволенный ранее сотрудник. Об этом сообщает 12abc.

Мэр города Том Баррет выступил с официальным заявлением, сообщив, что при стрельбе на предприятии есть многочисленные жертвы.

Ранее СМИ сообщили, что в результате стрельбы на заводе в Милуоки погибли семь человек, в том числе стрелок. Инцидент произошел на предприятии Molson Coors — компании, производящей пиво.

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