Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Румынии
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Госсекретарь Минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил, что в стране официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости».
По словам госсекретаря Минздрава, в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус. С ним контактировал заразившийся пациент.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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