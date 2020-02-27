Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Румынии

Госсекретарь Минздрава Румынии Хорациу Молдован сообщил, что в стране официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости».

По словам госсекретаря Минздрава, в стране с 18 по 22 февраля находился гражданин Италии, у которого по возвращении домой диагностировали коронавирус. С ним контактировал заразившийся пациент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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