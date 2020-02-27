Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

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Noah Berger/AP

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.

По данным издания, среди погибших - сам стрелок.

Уточняется, что инцидент произошел на предприятии Molson Coors — компании, производящей пиво.