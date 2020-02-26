В Роспотребнадзоре назвали еще один путь распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что помимо воздушно-капельного пути, новый коронавирус распространяется через грязные руки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду», — сказала Попова.

Она отметила, что в связи с этим нужно неукоснительно соблюдать принципы личной гигиены.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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