Более 2900 человек заразились новым коронавирусом за пределами Китая

<img src="//img.gazeta.ru/files3/694/12937694/coro-pic905-895x505-26187.jpg">

Число заболевших коронавирусом нового типа вне Китая увеличилось до 2918 человек. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные из ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами КНР за последние сутки достигло 459 человек.

Как стало известно, помимо Китая, случаи заражения зарегистрированы в 37 государствах. При этом общее число умерших установилось на отметке в 43 человека, девять из которых погибли за последние сутки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ бьет тревогу: коронавирус добрался до Испании

— Остановить коронавирус: страны закрывают границы

— ВОЗ: вспышка нового коронавируса пока не является пандемией