В Госдуме предложили ужесточить наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Глава комитета Госдумы по безопасности противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что в комитете был подготовлен проект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете и склонение к их употреблению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что проект был подготовлен в рамках поправок в статью 230 Уголовного кодекса РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Законопроект был направлен в правительство и Верховных суд для получения отзывов в среду, 26 февраля.

По словам Пискарева, в поправках говорится о дополнительном квалифицирующем признаке — использование при совершении преступления информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Глава комитета добавил, что интернет существенно повышает степень общественной опасности пропаганды наркотиков, поэтому в проекте предлагается ужесточить ответственность за такое преступление путем повышения нижнего предела санкции, предусмотренной УК РФ, до 12 лет лишения свободы.

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