Замерзавший житель Башкирии убил пытавшегося ему помочь прохожего

Житель Башкирии, который ночью сидел на снегу в деревне, зарезал пытавшегося ему помочь не замерзнуть прохожего. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 23 февраля в Бижбулякском районе.

«Семейная пара возвращалась домой из местного кафе, где они вместе с друзьями отмечали предстоящий праздник. По пути 39-летний супруг попросил таксиста притормозить на обочине, так как в темноте вдоль дороги он заметил человека, сидящего на снегу. Когда он подошел к нему, незнакомец вонзил в его сердце нож», — уведомили в региональном МВД.

В ведомстве добавили, что раненый умер на месте.

Отмечается, что подозреваемый в убийстве 31-летний местный житель задержан. Мужчина уже признался в совершении преступления.

«По его словам, ранее он перенес несколько сотрясений мозга и поэтому якобы не отдавал отчета своим действиям, когда употреблял спиртное», — сообщили в полиции.

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