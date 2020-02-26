Двое мужчин устроили скандал из-за ребенка на борту самолета Милан — Петербург

Транспортная полиция начала проверку после того, как двое мужчин устроили перепалку на борту самолета Милан – Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управление на транспорте МВД РФ по СЗФО.

По данным полиции, между двумя 36-летними петербуржцами произошел конфликт из-за поведения ребенка. Одному из них показалось, что 6-летний мальчик слишком активен.

«Он сделал замечание его отцу, в результате чего между мужчинами возникла словесная перепалка, переросшая в короткие тычки друг в друга», — рассказали в ведомстве.

Скандал прекратился только после того, как бортпроводник попросил участников конфликта успокоиться. Из аэропорта «Пулково» граждане были доставлены в дежурную часть ОМВД.

На данный момент в отношении авиапассажиров проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.