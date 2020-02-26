Вспышка коронавируса в Италии не отразилась на турпотоке из России

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Жительница Венеции читает свежую газету на площади у Кафедрального собора в Милане, который был... Жительница Венеции читает свежую газету на площади у Кафедрального собора в Милане, который был...
Жительница Венеции читает свежую газету на площади у Кафедрального собора в Милане, который был...
Flavio Lo Scalzo/Reuters

Генконсул Италии в России Франческо Форте заявил, что ситуация с коронавирусом в Италии пока не отразилась на турпотоке из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если коронавирус продолжит и дальше распространяться по Италии, то это повлияет на турпоток.

«Но сейчас никаких проблем нет. У нас как всегда заявок на визы больше, чем мы успеваем оформлять», — добавил генконсул.

Форте отметил, что сейчас коронавирус никак не сказался на потоке туристов из России.

По последним данным в Италии коронавирусом заразились 400 человек, трое из них вылечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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