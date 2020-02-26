Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

В Грузии выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра здравоохранения страны Екатерину Тикарадзе.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — сказала она.

Министр уточнила, что заболевший гражданин Грузии приехал 25 февраля из Ирана через Азербайджан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400 человек

— В Финляндии подвержен первый случай заражения коронавирусом

— От коронавируса умер первый француз