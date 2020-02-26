Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400 человек

Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил, что число заразившихся коронавирусом нового типа в стране возросло до 400 человек. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас 400 заразившихся», — сказал он. Борелли отметил, что самое большое число инфицированных находится в северной области Ломбардия, которая является зоной вспышки коронавируса.

Глава департамента уточнил, что на данный момент трое ранее заразившихся считаются излечившимися.

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