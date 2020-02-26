Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 400 человек
close
Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил, что число заразившихся коронавирусом нового типа в стране возросло до 400 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«У нас 400 заразившихся», — сказал он. Борелли отметил, что самое большое число инфицированных находится в северной области Ломбардия, которая является зоной вспышки коронавируса.
Глава департамента уточнил, что на данный момент трое ранее заразившихся считаются излечившимися.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голикова рекомендовала россиянам не ездить в Италию
— Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 300 человек — Миссия невыполнима: коронавирус сорвал съемки с Томом Крузом