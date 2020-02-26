Спасатели ночью продолжат искать пропавших в море детей

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что береговые поиски пропавших в Черном море детей продолжатся ночью. Об этом сообщает РИА «Новости».

В министерстве добавили, что на данный момент уже обследовано 50 км пляжа. В акватории поисково-спасательные работы временно прекращены из-за неблагоприятных погодных условий.

Ране появилась информация, что двоих детей 12 и 14 лет унесло в открытое море. По предварительным данным, они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, однако были снесены течением.

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