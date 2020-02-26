В Финляндии подвержен первый случай заражения коронавирусом

В Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прибывшего из Милана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Отмечается, что коронавирус был подтвержден у человека из медицинского округа Хельсинки.

«Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациентка находится на лечении в университетской больнице Хельсинки», — заявили в учреждении.

Уточняется, что женщина в хорошей форме.

По данным местных СМИ, заболевшая является гражданкой Финляндии. Она трудоспособного возраста, в больницу она обратилась самостоятельно.

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