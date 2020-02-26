Школьников-отличников Омска наградили просроченным лимонадом и макаронами

Школьники Омска за хорошую учебу получили в рамках акции газеты «Комсомольская правда» — «Губернаторский дневник», — проходящей под эгидой главы Омской области Александра Буркова, просроченный лимонад, а также макароны. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам родителей одной из учениц, награды вручал человек, который имеет отношение к газете.

«Лимонад я пить уже не стала бы. Награждены очень многие — всем детям-отличникам дали. Точное количество не скажу: там были представлены школы Омска и области», — рассказали они.

Родители ученицы добавили, что сам губернатор на церемонии вручения не присутствовал, «хотя встречу с ним нам обещали».