Самолет из-за проблем с двигателем возвращается в Москву после вылета в Пермь

Вылетевший из Шереметьево в Пермь пассажирский «Суперджет» возвращается в аэропорт в связи с проблемами с двигателем, передает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник.

По данным источника, лайнер покинул воздушную гавань несколько минут назад.

«Однако в полете возникла вибрация в одном из двигателей, и командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — сообщил источник.

По его информации, на борту воздушного судна находится около 80 человек.

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