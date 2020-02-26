В РПЦ объяснили появление банкоматов в храмах
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В Воронежской епархии объяснили появление банковских терминалов в храмах. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе епархии уточнили, что установка банкоматов в церковных лавках храмов осуществляется уже больше года по многочисленным просьбам верующих.
«По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей», — заявили в пресс-службе.
Там отметили, что на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах.
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