В РПЦ объяснили появление банкоматов в храмах

В Воронежской епархии объяснили появление банковских терминалов в храмах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе епархии уточнили, что установка банкоматов в церковных лавках храмов осуществляется уже больше года по многочисленным просьбам верующих.

«По состоянию на 25 февраля 2020 года возможность внесения пожертвований с банковских карт организована для всех желающих в ряде приходов и монастырей», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что на данный момент пожертвования таким образом принимаются в 12 храмах.

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