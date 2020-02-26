В украинских школах появится предмет «Защита Украины»

Вместо предмета «Защита Отечества» украинские школьники будут теперь проходить курс под названием «Защита Украины». Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства.

Отмечается, что правительство сочло название «Защита Отечества» полностью советским.

«Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не удосужились заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защиту Украины». Это важный акцент, и я рада, что мы наконец его поставили», – прокомментировала глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

Как известно, данный учебный курс является обязательным для прохождения украинских десяти- и одиннадцатиклассников.