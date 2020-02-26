Стало известно о состоянии здоровья зараженных коронавирусом россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии здоровья россиян, эвакуированных из Японии в связи с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, все граждане чувствуют себя хорошо, у всех нормальная температура.

«Клинических проявлений нет ни у кого, даже у тех, у кого стоит диагноз новой коронавирусной инфекции», — отметила Попова.

Ранее сообщалось, что у трех эвакуированных из Японии россиян был подтвержден новый тип коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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