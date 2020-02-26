В Москве мужчина пришел с зашитым ртом к посольству Киргизии

Мужчина пришел с зашитым ртом к посольству Киргизии в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам источника, в 17.00 по мск поступило сообщение, что мужчина с зашитым ртом пришел к зданию посольства.

Уточняется, что его мотивы неизвестны. На данный момент гражданина везут в отделение полиции по району Якиманка, туда вызвали медиков.

27 февраля Москву прибудет президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков для участия в церемонии открытия года России в Киргизии и Года Киргизии в России.