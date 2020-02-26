Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале весны

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду в Москве в первые весенние дни. Об этом сообщает RT.

По его словам, уже 1 марта ожидается снижение температуры.

«В первый календарный день весны ночные температуры понизятся, поскольку давление заметно подрастёт, мы прогнозируем -2... -7 °С ниже нуля, днём 0... +5 °С, будет проглядывать солнце», — сказал Вильфанд.

Как добавил специалист, 2 и 3 марта температура снова увеличится, однако существует вероятность выпадения небольших осадков.

Метеоролог также отметил, что существенных погодных изменений в ближайшее время не произойдет.

«Весна будет уже в середине апреля, когда температура будет повышаться до +15 °С», — заключил Вильфанд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вильфанд посоветовал россиянам забыть о слове «целина»

— Теплое прощание: какой будет погода в конце февраля

— Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна