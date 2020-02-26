В Саратове арестовали подростков подозреваемых в подготовке массовых убийств в школе

Волжский районный суд Саратова арестовал двоих подростков, задержанных по подозрению массового убийства в школе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК .

По данным ведомства, суд избрал меру пресечения в виде заключения двоих подозреваемых под стражу на два месяца, до 25 апреля.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух подростков, планировавших нападения на образовательные учреждения в Саратове. Следственный комитет Саратовской области возбудил уголовное дело по статье «приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц».

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