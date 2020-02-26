В РПЦ пожаловались на ворующих у прихожан «переодетых бомжей»
В РПЦ объяснили необходимость установки видеокамер в храмах защитой личных вещей прихожан от воровства со стороны бездомных.
Такое пояснение в беседе с «Газетой.Ru» дала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
«Переодетые бомжи воруют сумки и одежду у прихожан. В храме могут вскрывать мощевики и уносить мощи святых с последующей продажей», — сказала она.
Объектами кражи также становятся и драгоценности, пожертвованные прихожанами для украшения окладов икон.
Игумения добавила, что церковь не ведет статистику хищений, однако подобные инциденты происходят с различной периодичностью.
Ранее стало известно, что в православных храмах будут установлены видеокамеры. Их разместят с учетом «внутренних установлений» РПЦ.
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