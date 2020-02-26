Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана из-за коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, заявила, что Россия ограничивает выдачу виз для въезда из Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, с 28 февраля будет запрещена выдача транзитных виз из Ирана, а также других типов виз, кроме деловых и гуманитарных.

Голикова отметила, что авиационное сообщение между странами продолжает осуществляться.

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