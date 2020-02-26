Русский может приобрести статус языка государствообразующего народа

Русский язык может получить в Основном законе РФ статус языка государствообразующего народа, заявил в среду президент Владимир Путин.

Одновременно Конституции следует обеспечить гарантии этнокультурного, и в том числе языкового разнообразия.

«Сочетание первого со вторым мне кажется очень правильно будет работать», - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что «это будет хорошее приобретение для основного закона».