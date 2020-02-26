Путин поддержал закрепление в Конституции идеи об уважении к людям труда

Президент РФ Владимир Путин поддержал в среду идею дополнить Основной закон страны положением об уважении к людям труда, передает ТАСС.

Речь идет об уточнении 75-й статьи Конституции.

Глава государства упомянул, что уважение к труду было упомянуто в советской конституции, но при создании Основного закона РФ в 1993 году этот тезис включен не был.

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