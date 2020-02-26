У троих эвакуированных с Diamond Princess россиян подтвердили коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у троих эвакуированных с Diamond Princess в Казань россиян подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«У троих подтвержден диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими. И сегодня эти люди остаются под наблюдением», — заявила Попова.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

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