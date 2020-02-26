Россия из-за коронавируса ограничит авиасообщение с Южной Кореей

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта из-за коронавируса Россия временно ограничит авиасообщение с Южной Кореей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она уточнила, что рейсы в эту страну будут осуществлять только авиаперевозчик «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Аврора».

По словам Голиковой, от «Аэрофлота» в Южную Корею будут летать обычные рейсы, а от «Авроры» — чартерные.

Вице-премьер добавила, что оставшиеся рейсы из этой страны примет отдельный терминал Шереметьево.

Ранее Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.