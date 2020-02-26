Путин поддержал идею наделить КС правом определять, исполнять ли решения иностранных судов

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу наделить Конституционный суд правом определять, исполнимы ли решения иностранных судов в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается права Конституционного суда России оценивать возможность исполнения или неисполнения на территории Российской Федерации решений международных судебных институтов, полностью согласен», — заявил он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Российский лидер отметил, что такая инициатива напрямую связана с защитой суверенитета России, а также попыток вмешаться во внутренние дела государства.

Ранее президент внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. Поправки предполагают формирование Госсовета и расширение полномочий Совета Федерации. Также возможно ужесточение требований к высшим должностным лицам и закрепление ряда социальных гарантий.

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