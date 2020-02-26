Обвиняемого по «делу Голунова» экс-полицейского отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы постановил отпустить под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который является одним сотрудников правоохранительных органов, признавшихся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом было удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении экс-стража порядка.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Коновалова меру пресечения в виде домашнего ареста до 29 марта», — объявила решение судья.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста завели уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунов был признан потерпевшим.

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