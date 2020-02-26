В Самаре экс-росгвардейца приговорили к 12 годам колонии за взяточничество

Бывшего заместителя начальника главного управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова приговорили к 12 годам колонии за взяточничество. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Кроме того, Сазонов обязан выплатить штраф в размере 220 млн рублей. Мужчина приговорен по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).

Известно, что глава центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля самарского управления Росгвардии Сазонов был задержан 25 июля 2018 года сотрудниками ФСБ с поличным при получении взятки. После возбуждения уголовного дела его отстранили от должности.

Согласно следствию, экс-силовик с 2008 года получал деньги от представителей частной охранной организации, за что обещал не предпринимать никаких мер в случае обнаружения нарушений в их деятельности.

Кроме того, по данным СК, Сазонов в 2015-2018 годах получал деньги от директора фирмы, за которые помогал размещению фотостудий в родильных домах Самары.

Общая сумма взяток, полученная Сазоновым, превысила 20 млн рублей. Мужчина приговорен к отбыванию наказания в колонии строго режима.

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