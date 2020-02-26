Путин призвал МВД предельно жестко реагировать на нарушения правоохранителей

Президент России Владимир Путин призвал Министерство внутренних дел предельно жестко реагировать на случаи произвола, допускаемых со стороны правоохранителей. Об этом сообщает RT.

Об этом глава государства сказал в ходе своего выступления на заседании коллегии МВД.

«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко», — заявил российский лидер.

Кроме того, он отметил, что необходимо пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от нарушающих закон сотрудников.

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