Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков

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Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА «Новости».

Колокольцев сказал, что задержаны четыре гражданина Украины, занимавшиеся изготовление, и шесть курьеров. Вещества хранились в лаборатории и в двух тайниках.

Оперативники обнаружили преступников по следам их сообщников, поставлявших наркотики в Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.

Также у задержанных изъяты банковские карты, ноутбуки и смартфоны. Все фигуранты заключены под стражу.

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