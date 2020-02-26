Под Владимиром полицейские обнаружили почти тонну наркотиков
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что во Владимирской области полицейские изъяли почти тонну синтетических наркотиков и задержали дилеров, передает РИА «Новости».
Колокольцев сказал, что задержаны четыре гражданина Украины, занимавшиеся изготовление, и шесть курьеров. Вещества хранились в лаборатории и в двух тайниках.
Оперативники обнаружили преступников по следам их сообщников, поставлявших наркотики в Приволжский, Сибирский и Уральский федеральные округа.
Также у задержанных изъяты банковские карты, ноутбуки и смартфоны. Все фигуранты заключены под стражу.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В МВД заявили, что в РФ ежегодно от наркотиков умирают более 4,4 тысяч человек
— В Крыму ликвидировали нарколабораторию
— В Петербурге задержали наркоторговцев, получавших в день до 200 заказов