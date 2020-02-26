В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 139

В Иране коронавирусом заразились 139 человек, еще 19 — погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.

Отмечается, что на 26 февраля зафиксировано 44 новых случаев заражения. В общей сложности заболели 139 человек.

Из 19 погибших четверо умерли накануне.

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