В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 139
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В Иране коронавирусом заразились 139 человек, еще 19 — погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя минздрава страны Киануша Джаханпура.
Отмечается, что на 26 февраля зафиксировано 44 новых случаев заражения. В общей сложности заболели 139 человек.
Из 19 погибших четверо умерли накануне.
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