Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в МВД созданы два новых подразделения, передает ТАСС.

Одно из них будет бороться с наркоугрозой в интернете, а второе — снижать уровень киберпреступности.

Об этом глава МВД сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

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