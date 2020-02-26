В МВД созданы два новых подразделения

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Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России
Министр внутренних дел РФ Виктор Колокольцев выступает на расширенном заседании коллегии МВД России
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в МВД созданы два новых подразделения, передает ТАСС.

Одно из них будет бороться с наркоугрозой в интернете, а второе — снижать уровень киберпреступности.

Об этом глава МВД сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.

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