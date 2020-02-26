В МВД созданы два новых подразделения
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что в МВД созданы два новых подразделения, передает ТАСС.
Одно из них будет бороться с наркоугрозой в интернете, а второе — снижать уровень киберпреступности.
Об этом глава МВД сообщил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД.
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