Историку Соколову предъявили новое обвинение

Адвокат рассказал, что историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, предъявлено новое обвинение в незаконном хранении оружия, передает RT.

По словам адвоката Александра Почуева, обвинение было предъявлено еще неделю назад.

«Историк Соколов сам добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчёта, было его скрыть», — сказал Почуев «Газете.Ru».

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов был арестован по обвинению в убийстве своей возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. Преступление было совершено 7 ноября 2019 года. Следователи обнаружили расчлененное тело девушки на дне реки.

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