От коронавируса умер первый француз

В Париже от коронавируса умер первый французский гражданин. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Как отмечается, 60-летний мужчина скончался в больнице Пите-Сальпетриер в ночь на среду, 26 февраля. Он находился в очень тяжелом состоянии.

В настоящее время во французском государстве зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом, последние три были отмечены накануне.

15 феврале стало известно, что во Франции от коронавируса умер 80-летний гражданин КНР. Это был первый смертельный случай от COVID-19 в Европе.

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