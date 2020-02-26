В Москве девушка родила после изнасилования в такси

24 февраля в московском роддоме девушка рассказала акушерам, что ее новорожденный ребенок появился после изнасилования таксистом в мае 2019 года, сайт kp.ru со ссылкой на источник.

По словам источника, мужчина вывез 22-летнюю девушку в подмосковные Мытищи. Там он остановился на обочине, пересел к потерпевшей на заднее сидение и совершил насильственный акт. После этого высадил пассажирку и уехал.

Девушка заявляет, что была напугана и не хотела никому рассказывать о случившемся. Она не помнит ни имени, ни внешности напавшего. Полиция проводит проверку и ищет таксиста.

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