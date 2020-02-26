Вильфанд посоветовал россиянам забыть о слове «целина»
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что из-за изменения климата Россия больше не сможет осваивать новые сельскохозяйственные земли, поэтому о слове «целина» стоит забыть, передает РИА «Новости».
«Слово» целина», которое большинству здесь сидящих знакомо по юности и профессиональной деятельности, следует забыть. Не существует возможности развивать земледелие на новых землях», — сказал синоптик.
По его словам, вместо этого Россия может улучшать урожайность на уже имеющихся территориях.
Вильфанд отметил, что российские сельскохозяйственные площади занимают 22% от страны. При этом в государствах со схожим климатом этот показатель обычно достигает не более 13-15%.
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